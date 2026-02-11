Киев и европейские страны попытались «изнасиловать» мирную инициативу США по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи» .

«Все последующие версии — это результаты попытки изнасилования американской инициативы со стороны Зеленского и его патронов из Британии, Германии, Франции», — сказал глава МИД.

Он добавил, что в первом варианте документа, который получила Москва, предлагалось восстановить на Украине права русскоязычных как национального меньшинства.

По словам Лаврова, в последующих версиях, которые утекали в прессу после переговоров американцев с европейцами и украинцами, эти положения исчезли. Министр подчеркнул, что первоначальный подход Вашингтона был более сбалансированным, но его изменили под давлением Киева и его западных союзников.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.