ВСУ уличили в неспособности самостоятельно использовать американские ракеты
Лавров: Россия уверена в причастности США к удару по Севастополю
Причастность Соединенных Штатов и Украины к теракту в Севастополе не вызывает сомнений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
«Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — подчеркнул дипломат.
По его словам, ВСУ не могут применять оружие американского производства без прямого участия военных США.
Он также отметил, что российские компетентные органы выполняют весь комплекс мероприятий для незамедлительного установления заказчиков преступления.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США имеют прямое отношение к организации теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS.