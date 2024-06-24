Небензя обвинил США в причастности к ракетному обстрелу пляжа в Севастополе

Небензя: США напрямую причастны к обстрелу мирных граждан в Севастополе

США имеют прямое отношение к организации теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщили «Известия» .

«Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений», — завил дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники поощряют Украину совершать террористические акты против мирного гражданского населения.

Он также сообщил, что ракетную атаку ВСУ на Севастополь обсудят на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций в июле.

В результате удара ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня погибли четыре человека, еще 153 пострадали.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел в связи с этим заявила, что применение кассетных снарядов в населенных районах противоречит основным принципам международного права.