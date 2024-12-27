ТАСС: у Пентагона нет информации о сбитом в Запорожской области F-16

У Пентагона нет информации, что американский истребитель F-16 сбили в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства.

«Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — заявили в Пентагоне.

Информация о сбитом F-16 появилась накануне, ее обнародовал член Общественной палаты Владимир Рогов. По его данным, самолет сбили, когда он пытался ударить ракетами по освобожденной части Запорожской области.

Тем временем генеральный директор российской компании ФОРЭС Сергей Шмотьев, который еще в июне пообещал 15 миллионов рублей за сбитый F-16, подтвердил, что его предложение остается в силе.

При этом, по информации РИА «Новости», Украина планирует использовать эти самолеты при попытке нового наступления на Россию в ближайшие недели.