Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн за сбитый F-16

Гендиректор ФОРЭС Сергей Шмотьев напомнил, что заплатит 15 миллионов рублей тем, кто сбил американский истребитель F-16 в Запорожской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило Ura.ru

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — сказал Шмотьев.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о первом сбитом американского истребителя F-16 в Запорожской области. В Минобороны эти данные пока не подтверждали.

О вознаграждении за сбитую технику Шмотьев заявил еще во время ПМЭФ. Он отметил, что деньги получат и те бойцы, которые уничтожили вражеские танки.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российская система ПВО — одна из лучших в мире, она имеет мощную силу, которая создает проблемы для переданных Украине F-16.