Рогов сообщил о ликвидации самолета F-16 в Запорожской области

В Запорожской области сбили самолет F-16 американского производства. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в Telegram-канале .

«Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобожденной части Запорожья», — заявил он.

Некоторые специалисты ранее заподозрили Украину в разработке плана по использованию истребителей F-16 против России. По данным экспертов, ВСУ решатся на наступление в ближайшие недели. Это произойдет до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа.

F-16 считается самым известным истребителем четвертого поколения. Всего с 1978-го появилось более 4,6 тысячи самолетов разных модификаций, которыми пользуются армии 25 стран.