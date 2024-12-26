Самолет F-16 сбили в Запорожской области

В Запорожской области сбили самолет F-16 американского производства. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобожденной части Запорожья», — заявил он.
Некоторые специалисты ранее заподозрили Украину в разработке плана по использованию истребителей F-16 против России. По данным экспертов, ВСУ решатся на наступление в ближайшие недели. Это произойдет до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа.
F-16 считается самым известным истребителем четвертого поколения. Всего с 1978-го появилось более 4,6 тысячи самолетов разных модификаций, которыми пользуются армии 25 стран.
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