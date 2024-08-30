Пенсионерка погибла при атаке ВСУ на Горловку

СЦКК ДНР: в Горловке под обстрелом ВСУ погибла пожилая женщина

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. В Никитовском районе погибла пожилая женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По актуальным на вечер 29 августа данным на улице Байконурской в Никитовском районе Горловки погибла женщина 1946 года рождения.

Кроме того, на улице Ртутной получил повреждения многоквартирный дом. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска выпустили по Горловке и Донецку более 60 снарядов калибра 155 миллиметров. Они повредили дома, гражданскую инфраструктуру и ранили пять мирных жителей.

Над Белгородской областью минувшим вечером военные перехватили три беспилотника самолетного типа. В операции задействовали дежурные средства ПВО.