Пенсионерка погибла при атаке ВСУ на Горловку

СЦКК ДНР: в Горловке под обстрелом ВСУ погибла пожилая женщина

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. В Никитовском районе погибла пожилая женщина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По актуальным на вечер 29 августа данным на улице Байконурской в Никитовском районе Горловки погибла женщина 1946 года рождения.

Кроме того, на улице Ртутной получил повреждения многоквартирный дом. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска выпустили по Горловке и Донецку более 60 снарядов калибра 155 миллиметров. Они повредили дома, гражданскую инфраструктуру и ранили пять мирных жителей.

Над Белгородской областью минувшим вечером военные перехватили три беспилотника самолетного типа. В операции задействовали дежурные средства ПВО.

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