Пять жителей Горловки пострадали при обстреле ВСУ

Пушилин: ВСУ 20 раз обстреляли ДНР, выпустив более 60 боеприпасов

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины 29 августа обстреляли Горловку и Донецк. Ранения получили две женщины и трое мужчин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Со стороны ВФУ совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров», — сказал он.

Пострадали пять мирных жителей в Горловке.

По информации Пушилина, в Центрально-Городском районе получили травмы женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения, в Никитовском — женщина и мужчина 1950 года рождения, еще один гражданский 1955 года рождения.

Глава региона также сообщил, что украинские снаряды повредили 10 жилых домов в Донецке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.

Ранее в Херсонской области ВСУ обстреляли Алешки. Два человека получили ранения.

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