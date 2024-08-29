Пять жителей Горловки пострадали при обстреле ВСУ
Пушилин: ВСУ 20 раз обстреляли ДНР, выпустив более 60 боеприпасов
Вооруженные силы Украины 29 августа обстреляли Горловку и Донецк. Ранения получили две женщины и трое мужчин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Со стороны ВФУ совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров», — сказал он.
Пострадали пять мирных жителей в Горловке.
По информации Пушилина, в Центрально-Городском районе получили травмы женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения, в Никитовском — женщина и мужчина 1950 года рождения, еще один гражданский 1955 года рождения.
Глава региона также сообщил, что украинские снаряды повредили 10 жилых домов в Донецке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке.
Ранее в Херсонской области ВСУ обстреляли Алешки. Два человека получили ранения.