Три дрона ВСУ сбили над Белгородской областью

Минобороны: ВС России уничтожили три БПЛА над Белгородской областью

Российские военные ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Для этого применили дежурные средства ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 20:30 до 21:10 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков принял решение отселить четыре села Грайворонского округа и Валуйского городского округа из-за сложной оперативной обстановки. Жителям этих населенных пунктов выплатят компенсации.

Также в Белгородскую область для обеспечения безопасности в приграничных районах доставили партию систем РЭБ. С их помощью будут подавлять атаки дронов.