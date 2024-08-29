Три дрона ВСУ сбили над Белгородской областью

Минобороны: ВС России уничтожили три БПЛА над Белгородской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские военные ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Для этого применили дежурные средства ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 20:30 до 21:10 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков принял решение отселить четыре села Грайворонского округа и Валуйского городского округа из-за сложной оперативной обстановки. Жителям этих населенных пунктов выплатят компенсации.

Также в Белгородскую область для обеспечения безопасности в приграничных районах доставили партию систем РЭБ. С их помощью будут подавлять атаки дронов.

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