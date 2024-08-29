Донецк и Горловка попали под обстрел ВСУ

СЦКК: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские военные выпустили 14 снарядов «натовского» калибра по Петровскому району Донецка и Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксировали обстрел по направлению: 18:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров», — отметили в сообщении.

Также указывается, что с 20:20 по 21:00 украинские военные выпустили по Горловке и Петровскому району еще 11 снарядов того же калибра.

За последние сутки украинские войска стали интенсивнее наносить удары по левому берегу Херсонской области. Во время обстрела ВСУ в Алешках ранения получили два мирных жителя.