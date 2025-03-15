Неадекватный украинский боевик в Судже домогался пенсионерки. Ее спасло то, что он отвлекся на поиски оружия. Пострадавшая рассказала об этом ТАСС .

«Увязался за мной их солдат. Секса он хотел. Схватил меня, я вырываюсь. Он под наркотиками был или под чем-то», — сказала пенсионерка.

На вид парню, по ее словам, было около 25 лет — всего на три года больше, чем внучке. Солдат пригрозил расстрелять женщину за отказ от близости и тут же понял, что потерял автомат. Пенсионерка воспользовалась моментом и сбежала.

После штурма Суджи российскими войсками она вместе с другими местными жителями эвакуировалась. В общей сложности с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области выехали более 200 человек.

Особую жестокость по отношению к гражданским проявили польские наемники, рассказала журналистам другая жительница Суджи. Даже украинские военные их опасались.