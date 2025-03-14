Более 200 человек эвакуировали из освобожденных сел Курской области с 12 марта

Хинштейн: с освобожденных курских территорий с 12 марта эвакуировали 209 человек

С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 209 человек, в том числе девять детей. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Он уточнил, что из Суджи эвакуировали 68 человек, 74 — из Казачьей Локни. Также часть людей вывезли из Гуево, Гончаровки, Нижнемахово, Мартыновки, Махновки, а также других деревень и сел.

«На данный момент в пунктах временного размещения 128 человек, остальных забрали родственники. Людей обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой, гуманитарными наборами, юридической, психологической и медицинской помощью. Работы по спасению жителей продолжаются», — написал Хинштейн.

Ранее стало известно, что бывший глава Суджанского района Александр Богачев пострадал при эвакуации мирных жителей.