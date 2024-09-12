Пашаев опроверг задержание мужа Блиновской в зоне СВО

Бывший звездный адвокат Эльман Пашаев назвал неправдой информацию о задержании мужа Елены Блиновской Алексея в зоне проведения спецоперации. Об этом он заявил 360.ru.

«Неправда», — ответил он на вопрос о задержании супруга «королевы марафонов».

Пашаев подчеркнул, что служит вместе с Блиновским в одной бригаде.

О задержании мужа Елены Блиновской сообщил Mash. По данным Telegram-канала, его увезли на допрос из воинской части, заковав в наручники.

В зону спецоперации Алексей Блиновский, предположительно, отправился для того, чтобы спасти бизнес и репутацию после уголовного преследования жены.

Shot отмечал, что в начале сентября он погасил долг в 40 тысяч рублей перед налоговой. Однако финансовое положение супруга Блиновской канал назвал плачевным: с долгами по банковским кредитам в 7,6 миллиона рублей мужчине грозит банкротство.