Мужа Блиновской увезли на допрос прямо из зоны СВО

Mash: мужа Блиновской увезли из зоны СВО на допрос в наручниках

Находящегося в зоне специальной военной операции мужа блогерши Елены Блиновской Алексея задержали и увезли на допрос. Об этом сообщил источник Telegram-канала Mash .

По его информации, к Блиновскому нагрянули в воинскую часть, там заковали в наручники и увезли.

При этом командование до последнего отстаивало право мужчины на воинскую службу, но это не помогло, подчеркнул собеседник Mash.

На СВО Блиновский отправился, предположительно, ради того, чтобы спасти свой бизнес и репутацию после уголовного преследования супруги.

Известно, что он уже успел сменить адвоката. По информации Mash, такое решение он принял после объявления в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег.