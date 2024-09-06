Муж Блиновской погасил налоговые задолженности

Shot: Алексей Блиновский погасил все свои долги перед налоговой

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей погасил свой долг перед ФНС. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, Блиновский заплатил 40 тысяч рублей по налогам.

Авторы поста уточнили, что финансовое положение супруга блогерши по-прежнему оставляет желать лучшего. В частности, он задолжал по банковским кредитам 7,6 миллиона рублей, из-за этого ему грозит банкротство.

По данным Shot, бизнесмен признавался, что после ареста счетов семьи им не на что жить.

Тем временем Блиновская нашла в изоляторе новое увлечение. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марии Ботовой, блогерша начала писать картины.