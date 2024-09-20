РИА «Новости»: в ВСУ издевались над мобилизованными из тюрем

Мобилизованных из тюрем в ряды ВСУ оскорбляли и избивали. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный, который попал в армию из мест лишения свободы.

«Мы заключенные, чуть-чуть паршиво общались с нами. Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — пожаловался боевик.

По его словам, командование ВСУ кидало бойцов на мясо.

Военнопленный украинец Сергей Маленков ранее рассказал, что мужчин принуждают вступать в ряды Вооруженных сил. Сам он не хотел идти в армию, но ему не оставили права выбора. На работе Маленкову пригрозили увольнением и пообещали привлечь к ответственности за отказ вступать в ряды ВСУ.

До этого мобилизованный 58-летний боец ВСУ рассказал, как командование бросило его под Сергеевкой на Донецком направлении. На передовую мужчину отправили обманным путем.