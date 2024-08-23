В МЧС сообщили о поиске одного человека с парома в порту «Кавказ»

МЧС: местонахождение одного человека с парома в порту «Кавказ» неизвестно

Местонахождение одного человека с атакованного Вооруженными силами Украины парома в порту «Кавказ» остается неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве добавили, что спасатели продолжают поиски пропавшего в результате ЧП.

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в четверг, 22 августа. Из-за удара ракеты начался пожар, которому присвоили третий ранг сложности. По предварительным данным, на пароме находились пять членов экипажа.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ. При этом, возгорания на территории самого порта не зафиксировали. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа. По данным Telegram-канала Shot, ВСУ запустили по порту ракету «Нептун» из Одесской области.