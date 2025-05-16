Папа римский предложил провести встречу России и Украины в Ватикане

Папа Римский Лев XIV готов предложить Ватикан для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.

«Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами», — заявил он.

Папа Римский Франциск также многократно заявлял о своей готовности поддержать усилия по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Маттео Дзуппи организовать миссию для снижения напряженности. Дзуппи посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.

В Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Встреча длилась почти два часа, заявил РИА «Новости» источник в МИД Турции.

Переговоры проходили в закрытом режиме, журналистов на встречу не пустили, поэтому они «оккупировали» территорию у дворца Долмабахче в Стамбуле. Как стало известно, украинская делегация первая села на свои места за столом переговоров на встрече.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Украиной и Россией сегодня значительно отличаются от встречи в Стамбуле в 2022 году.