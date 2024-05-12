Память погибших при обрушении дома почтили у стенда Белгородской области на ВДНХ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 21:04 Память погибших при обрушении дома почтили у стенда Белгородской области на ВДНХ На выставке «Россия» в Москве почтили память погибших при атаке ВСУ в Белгороде Freepik

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Жители и гости Москвы принесли букеты цветов на стенд Белгородской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об сообщил Telegram-канал «БелТру».

«Люди несут цветы на стенд Белгородской области на выставке „Россия“ в Москве чтобы почтить память погибших мирных жителей нашего региона», — отметили в сообщении.

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Вооруженные силы Украины совершили атаку на Белгород 12 мая. В результате удара погибли восемь человек. По последним данным, пострадали 20 человек, среди них двое детей.

Сейчас на месте разбора завалов на улице Щорса работают более 400 человек. Специалисты продолжат работу вечером и ночью.

В Минобороны сообщали, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У», а также снарядами РСЗО Vampire и «Ольха». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.