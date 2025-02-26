Пальцы вместо тел. Командиры ВСУ отдали странный приказ военнослужащим

Украинские военные не успевают увозить тела сослуживцев из Курской области. Поэтому командиры приказали отправлять родственникам только конечности для анализа ДНК, сообщили РИА «Новости» военнослужащие российской группировки войск «Север».
О необычном приказе бойцы узнали из радиоперехватов. Командиры 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поручили собрать биоматериал для идентификации погибших при помощи ДНК-экспертизы. Вместо тел родственники получат пальцы и другие конечности солдат.
Военнослужащие объяснили это тем, что ВСУ не успевают забирать покойных. Командование решило провести оперативную перегруппировку в глубину Сумской области и бросить мертвых сослуживцев.