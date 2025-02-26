Пальцы вместо тел. Командиры ВСУ отдали странный приказ военнослужащим

Командиры ВСУ приказали забирать с поля боя в Курской области части тел бойцов

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные не успевают увозить тела сослуживцев из Курской области. Поэтому командиры приказали отправлять родственникам только конечности для анализа ДНК, сообщили РИА «Новости» военнослужащие российской группировки войск «Север».

О необычном приказе бойцы узнали из радиоперехватов. Командиры 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поручили собрать биоматериал для идентификации погибших при помощи ДНК-экспертизы. Вместо тел родственники получат пальцы и другие конечности солдат.

Военнослужащие объяснили это тем, что ВСУ не успевают забирать покойных. Командование решило провести оперативную перегруппировку в глубину Сумской области и бросить мертвых сослуживцев.

Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года. Среди украинских боевиков в операции участвовали иностранные наемники. В Суджанском районе погиб Леван Паркаия из Грузии.

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