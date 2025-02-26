Командиры ВСУ приказали забирать с поля боя в Курской области части тел бойцов

Украинские военные не успевают увозить тела сослуживцев из Курской области. Поэтому командиры приказали отправлять родственникам только конечности для анализа ДНК, сообщили РИА «Новости» военнослужащие российской группировки войск «Север».

О необычном приказе бойцы узнали из радиоперехватов. Командиры 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поручили собрать биоматериал для идентификации погибших при помощи ДНК-экспертизы. Вместо тел родственники получат пальцы и другие конечности солдат.

Военнослужащие объяснили это тем, что ВСУ не успевают забирать покойных. Командование решило провести оперативную перегруппировку в глубину Сумской области и бросить мертвых сослуживцев.

Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года. Среди украинских боевиков в операции участвовали иностранные наемники. В Суджанском районе погиб Леван Паркаия из Грузии.