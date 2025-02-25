РИА «Новости»: группировка ВСУ подготовилась к отступлению из Курской области

Украинские подразделения готовятся к отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«ВСУ в Курской области находятся на этапе подготовки к отступлению с захваченных позиций», — отметил он.

Кроме того, Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными логистическими трудностями.

По данным группировки войск «Север», боевики ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже. Этому способствует активная работа Вооруженных сил России по основной трассе подвоза для украинских войск, проходящей через село Юнаковка.

По данным Минобороны, в минувшую субботу российские военные отразили в Курской области три контратаки ВСУ. Группировка «Север» нанесла удары по ряду подразделений противника. За сутки украинская армия потеряла более 190 единиц живой силы.