В Суджанском районе Курской области военнослужащие группировки «Север» уничтожили грузинского наемника Левана Паркаия, который воевал на стороне Украины. Об этом бойцы сообщили РИА «Новости» .

«Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий», — подчеркнули собеседники агентства.

Ранее в интервью РИА «Новости» военнослужащие «Севера» рассказывали, что в подвале рядом с телами убитых мирных жителей курского села Русское Поречное обнаружили грузинский флаг.

Владимир Мальцев, житель Суджи, сообщал журналистам, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область погибло много мирных жителей.

В расправах над людьми участвовали наемники, в частности, из Франции, Грузии и Польши. Особой жестокостью и издевательствами над мирными жителями в Судже «отличились» польские наемники, сообщала другая местная жительница.

Ранее власти Финляндии опубликовали инструкцию для граждан, которые хотят вступить в ряды ВСУ.