Партнеры и внутренние политические силы принуждают президента Украины Владимира Зеленского к мирному соглашению с Россией. Он находится под колоссальным давлением, заявил YouTube-каналу Politeka Online политолог Руслан Бортник.

«Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон», — сказал он.

Бортник тоже призвал Зеленского пойти на уступки. По его мнению, дальнейшее откладывание мирного соглашения чревато тем, что Украина как государство прекратит существование.

Политолог назвал только два условия, которые в существующих обстоятельствах можно считать «красными линиями». Это сохранение государственности и населения. По остальным пунктам, по мнению Бортника, киевский режим мог бы пойти на уступки.

Ранее российский военкор Александр Сладков опубликовал кинопророчество о капитуляции Украины. Он предрек этой стране судьбу нацистской Германии.