Военкор Сладков поздравил украинцев с Новым годом кадрами из фильма о Гитлере

Украину ждет капитуляция так же, как нацистскую Германию в 1945 году. Такое пророчество сделал российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале .

В качестве новогоднего поздравления он опубликовал эпизод из фильма «Бункер». В нем начальник штаба верховного командования сухопутных войск вермахта Ганс Кребс явился к командующему 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского фронта генералу Василию Чуйкову, сообщил о суициде Адольфа Гитлера и заслушал требование о безоговорочной капитуляции.

«Украина! С наступающим тебя 2026-м! Посмотри пророчество!» — написал Сладков под видео.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что в 2026 году США подпишут с Россией мирное соглашение по Украине. Это произойдет без участия Евросоюза, который настроен на продолжение боевых действий.