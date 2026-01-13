Novosti: капитуляция Украины близка, но Зеленский и ЕС ведут себя как победители

Украинский президент Владимир Зеленский и его европейские союзники продолжают вести себя так, будто они побеждают в конфликте. При том, что Украина близка к капитуляции, сообщило сербское издание Novosti .

«Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, в Киеве и Европе не могут избавиться от собственного высокомерия и разработать реалистичный план дальнейших действий, который окажется приемлем и для России. Кроме того, чем больше проходит времени и чем быстрее продвигаются российские войска, тем более реальным становится прогноз, что Украине придется подписать капитуляцию вместо мирного соглашения.

Этому будет способствовать и обнищание страны. В Киеве уже не скрывают, что государственный бюджет опустел и без западной помощи они не смогут платить зарплаты военным.

Ранее в США осудили немецкого канцлера Фридриха Мерца за лицемерное заявление, что западные войска не развернуть на Украине без разрешения России.