16 мая 2024, 15:13
«Пакость от бессилия». Депутат высказался об атаках ВСУ на Крым ракетами ATACMS
Депутат Белик назвал атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS «пакостью от бессилия»
Атаки Вооруженных сил Украины на Крым американскими ракетами ATACMS — это пакость от бессилия. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА «Новости».
Как только боеприпасы попали на территорию Украины, местное руководство сразу стало их использовать. Таким образом украинский режим поблагодарил «своего господина» в США за неслыханную щедрость.
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«Когда в Киеве хотят сделать России какую-нибудь пакость от бессилия, то в долгий ящик не откладывают», — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что для ВСУ главное — показать масштаб всей западной мощи. Однако российские системы ПВО отражают ракетные атаки на полуостров.
В ночь на 16 мая Минобороны сообщило о ликвидации пяти ATACMS в небе над Крымом. Утром 15 мая средства ПВО уничтожили 10 таких ракет над регионом.
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