Спецоперация 16 мая 2024, 15:13 «Пакость от бессилия». Депутат высказался об атаках ВСУ на Крым ракетами ATACMS Депутат Белик назвал атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS «пакостью от бессилия» Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Атаки Вооруженных сил Украины на Крым американскими ракетами ATACMS — это пакость от бессилия. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА «Новости».

Как только боеприпасы попали на территорию Украины, местное руководство сразу стало их использовать. Таким образом украинский режим поблагодарил «своего господина» в США за неслыханную щедрость.

Реклама

«Когда в Киеве хотят сделать России какую-нибудь пакость от бессилия, то в долгий ящик не откладывают», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что для ВСУ главное — показать масштаб всей западной мощи. Однако российские системы ПВО отражают ракетные атаки на полуостров.

В ночь на 16 мая Минобороны сообщило о ликвидации пяти ATACMS в небе над Крымом. Утром 15 мая средства ПВО уничтожили 10 таких ракет над регионом.