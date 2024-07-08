«Отвечает интересам всех сторон». Си Цзиньпин — о прекращении огня на Украине

Си Цзиньпин указал на интерес всех сторон в прекращении огня на Украине

Xie Huanchi/XinHua
Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Прекращение огня на Украине соответствует интересам всех сторон конфликта. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, чьи слова привело Центральное телевидение Китая.

«Скорейшее прекращение огня и боевых действий, а также поиск политического решения отвечает интересам всех сторон», — подчеркнул китайский лидер.

Глава венгерского правительства, в свою очередь, сообщил председателю Китая о визитах в Москву и Киев. Си Цзиньпин высоко оценил усилия премьер-министра по продвижению урегулирования украинского конфликта.

Орбан прибыл в Пекин на переговоры с лидером КНР 8 июля. В МИД Китая сообщали, что стороны проведут углубленный обмен мнениями и обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес.

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