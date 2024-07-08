Стало известно, что обсудят Орбан и Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Пекин в рамках «миссии мира», обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД Китая.
«Они проведут углубленный обмен мнениями», — подчеркнули в ведомстве.
Орбан прибыл в Пекин 8 июля. Венгерский премьер опубликовал в социальной сети Х снимок из китайского аэропорта.
На прошлой неделе Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита премьер Венгрии задал российскому лидеру вопросы об украинском конфликте. Путин во время беседы с Орбаном назвал уход ВСУ из новых регионов России условием для переговоров с Украиной.
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