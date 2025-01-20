Украинские военные заминировали пути отступления из города Курахова для своих же солдат. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец ВСУ Максим Корейко.

Украинский военнопленный рассказал, что дорога в окрестностях города уже разбита, поэтому никакой транспорт не заезжает.

«Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от „птичек“ уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», — сказал Корейко.

По его словам, оставшиеся в Курахове солдаты ВСУ запрашивали выход у командования. На тот момент оттуда уже вывели операторов беспилотников и пехоту с американскими ПТРК Javelin. Только в ответ от украинского командования они слышали только «вперед».

Ранее военнопленный ВСУ сообщил, что украинские войска не смогут перейти в контрнаступление в ДНР. Это сделать им не позволит имеющееся вооружение.

До этого украинский пропагандист Юрий Бутусов призвал Киев срочно выводить войска из района Курахова. По его словам, ВСУ «стачивает свои боеспособные войска в никому не нужном выступе».