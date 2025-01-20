Вооруженный силы Украины не имеют возможностей для контрнаступления в Донецкой Народной Республике. Такая операция будет бессмысленной, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный.

По его словам, на территории ДНР украинские военные вряд ли смогут пойти в контрнаступление.

«С нашим вооружением там ничего не получится. Я не видел, чтобы было бы чем бы наступать, мне кажется, что это бессмысленно и уму непостижимо», — сказал пленный.

Военнопленные украинцы часто просят российское гражданство. Они боятся после возвращения на Украину вновь попасть в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Курской области бойцам ВСУ приказали убивать людей, говорящих на русском языке. Кроме того, командование ВСУ не заботилось о вывозе тел погибших военнослужащих с мест боевых действий. Их оставляли на поле боя, поэтому у родственников нет возможности для их захоронения.