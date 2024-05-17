Отшутившийся на выставке трофеев в Москве солдат уничтожил Leopard и несколько Bradley | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 11:59 Отшутившийся на выставке трофеев в Москве солдат уничтожил Leopard и несколько Bradley Герой России Жарский уничтожил в зоне СВО танк Leopard и 7 БМП Bradley Ulf Mauder/dpa / Global Look Press

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Прославившийся в соцсетях «писарь», участник выставки трофейной техники в Москве Иван Жарский получил звание Героя России за уничтожение немецкого танка Leopard 2А6 и семи боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщила пресс-служба пункта отбора на военную службу по контракту Челябинска.

Старший лейтенант, возглавляя расчет противотанкового комплекса «Корнет», 26 апреля поразил танк Leopard 2А6 Вооруженных сил Украины. Удар привел к детонации боекомплекта. Жарский сменил позицию, выстрелил в упор в первую БМП Bradley, а затем его расчет уничтожил еще шесть таких машин. Благодаря этому противник отступил.

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Жарский участвовал в выставке трофейной техники на Поклонной горе, видео с ним разлетелось на соцсетям. Военного прозвали писарем по аналогии с героем Сергея Бодрова в фильме «Брат» — солдат отшутился на вопрос о присуждении звания Героя России.

«За любовь к Родине. Я никого не подбивал, я на компьютере бумажки печатал. Потом в столовую перевели», — сказал он.

Выставка в Москве открылась 1 мая и продлится до конца месяца. На ней представили более 30 образцов подбитой военной техники из зоны проведения СВО.