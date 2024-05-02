Выставка трофейной техники НАТО и Украины на Поклонной горе: когда проходит и что можно увидеть | 360°

Армия 02 мая 2024, 16:08 Российская армия показала трофеи. Какую технику НАТО привезли в Москву Запад возмутился выставкой трофеев в Москве Roman Denisov / Global Look Press

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Трофеи СВО привезли в Москву. Все желающие в течение месяца смогут посмотреть на военную технику, которую страны Запада передавали ВСУ. Здесь и немецкий Leopard, и американские Bradley и Abrams, «подарки» от австралийцев и турок, чехов, австрийцев и скандинавов. Все эти машины объединяет одно: российские солдаты поразили их на поле боя.

Выставка трофейной техники в Москве: когда проходит

На Поклонной горе 1 мая открылась выставка 32 образцов трофейной военной техники. Все эти машины производства США, Германии, ЮАР, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Австралии, Турции и Украины российские военные захватили в зоне специальной военной операции.

Начало «коллекции» положили в августе 2022 года. Сегодня в подмосковном парке «Патриот» собрано уже более 870 экспонатов техники Украины и стран НАТО, которые попытались вступить в противоборство с российской армией.

Выставка на Поклонной горе будет работать месяц, до 1 июня. Несмотря на довольно жаркую погоду, в первый же день экспозицию посмотрели тысячи людей. Многие пришли с детьми.

Какую технику выставили на Поклонной горе

Американская техника представлена инженерной машиной Assault Breacher Vehicle, бронетранспортерами M113 и International MaxxPro, боевой машиной пехоты Bradley, а также бронеавтомобилями повышенной проходимости HMMWV M1151 и HMMWV M998. Кроме того, в коллекции есть буксируемая гаубица M777.

Великобритания «поделилась» бронеавтомобилями AT105 Saxon, Husky TSV, International MXT-MV и тяжелым Mastiff. От Турции присутствует бронетранспортер Kirp, от Австрии — вездеход Pinzgauer 712M, Швецию представляет боевая машина пехоты CV90, а Германию — БМП Marder.

Британская бронемашина International MXT-MV. Фото: Vlad Kharkov / Global Look Press

Также в экспозиции есть бронеавтомобиль Mamba MK2 из ЮАР, защищенный австралийский бронетранспортер Bushmaster, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, советская гусеничная боевая машина пехоты БМП-1, которую Чехия передала ВСУ. Там же стоит украинская боевая машина поддержки танков «Азовец».

Москвичи и гости столицы могут увидеть украинскую разработку Т-72АГ: это модификация советского танка Т-72А с новым моторно-трансмиссионным отделением и двигателем. Помимо этого, представлены французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC и немецкий Leopard — этому танку показательно согнули дуло в знак поражения. Есть на Поклонной горе и американский Abrams.

Кроме тяжелой техники, на выставке можно увидеть неприятельские беспилотники, инженерные боеприпасы, огнестрельное оружие и средства связи. Рядом с трофеями расположены стенды, на которых рассказано о характеристиках оружия, странах-производителях, где и когда были захвачены машины.

Подобная выставка уже проходила в Москве — с 22 июня 1943 года по 1 октября 1948-го. Тогда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького можно было увидеть пушки, танки, самолеты и автомобили, личное оружие, знамена и форму гитлеровцев и их союзников, захваченных бойцами Красной армией.

Как Запад отреагировал на выставку трофеев на Поклонной горе

За рубежом стали предсказуемо негодовать из-за выставки трофейной техники в российской столице и назвали ее «провокационным сигналом Путина». Дескать, неспроста подбитые машины выставили всего через несколько дней после того, как США и Великобритания решили направить Украине еще миллиарды долларов военной помощи, написало издание Express.

Особенно тяжело переживали немцы, ведь дуло именно их танка согнули.

Roman Denisov / Global Look Press

«Путин заставил немецкие танки прогнуться» — заявили журналисты Bild, расценившие это как унижение.

Хотя авторы статьи признали, что у ВСУ сейчас на ходу лишь десяток Leopard, остальные машины сломаны или разбиты, они обвинили Россию в грабеже собственности ФРГ.

Некоторые западные СМИ сочли выставку на Поклонной горе дурным тоном, мотивируя тем, что «Россия еще не победила». Примечательно, что когда украинские пропагандисты таскали подбитый российский танк по городам Европы, никто возражать не стал. Кстати, шоу пришлось свернуть, когда горожане понесли цветы к разбитой машине.

По мнению экспертов, общая стоимость захваченной техники, выставленной в Москве, превышает миллиард долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила зарубежным дипломатам сходить на Поклонную гору, чтобы лично увидеть «западные ценности».