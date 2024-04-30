Эксклюзив 30 апреля 2024, 17:53 «Наши солдаты — самые храбрые». Что говорят о выставке трофейной техники на Поклонной горе Журналист 360.ru Кононова: выставка трофейной техники в Москве привлекла людей РИА «Новости»

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В Москве открылась выставка трофейной техники НАТО, добытой российскими солдатами в бою. Как ее восприняли зрители, — наблюдала журналист 360.ru Елена Кононова.

Далее — ее речь.

Трофейную технику НАТО выставили в Москве на обозрение в парке Победы. [Генсек НАТО] Столтенберг на днях попросил Россию отменить выставку. Дескать, страны НАТО не являются стороной конфликта, а тут еще создается картина поражения альянса. Впрочем, тут удивляться нечему.

Мы проезжали мимо парка Победы, и я попросила остановиться. До открытия выставки оставался один день.

Толпы, толпы людей липнут к ограждениям — работа в самом разгаре, на брусчатке — подъемный кран. Прохожие фотографируют. Взрослые мужчины выходят на видеосвязь, показывают кому-то: вот, мол, смотри, БМП Marder, Bradley, — все, чем так гордились на Западе. Одни боевые машины почти целые, другие искорежены, двери будто вывернуты наизнанку. Они похожи на мертвые тела, паутина от осколочных на лобовом.

Добыли в бою

Я сама не могу объяснить, почему мне важно было посмотреть и послушать людей, которые пришли на выставку еще до ее открытия. Мне хотелось понять, почему они здесь.

У ограждения — отец и сын на велосипедах. Отец рассказывает сыну о технических характеристиках каждой боевой машины.

— Офиге-е-еть, это что, Leopard? — удивляется подросток.

Я закрываю ненадолго глаза, и мне кажется, что все привычные столичные запахи, запахи мирной жизни смыло. От боевых машин пахнет гарью, копотью, железом, как будто ты на линии боевого соприкосновения.

— Бабушка, а эти танки кому-то подарили? — спрашивает девочка лет пяти на самокате.

— Нет, их добыли наши солдаты в бою, — отвечает пожилая женщина.

— А как у них получилось?

— Вот так получилось. Потому что наши солдаты — самые храбрые.

Все правильно. Самые храбрые. И эта техника — тому напоминание.