Отправлявший деньги на дроны ВСУ россиянин получил 13 лет ИК строгого режима

Амурский областной суд приговорил жителя поселка городского типа Магдагач к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации управления ФСБ по региону, амурчанин отправлял деньги ВСУ для покупки дронов, амуниции и военной техники. В ведомстве отметили, что мужчина работал в локомотивном депо Забайкальской железной дороги.
Ранее сотрудники ФСБ поймали в Крыму двух агентов украинской разведки. По данным ведомства, 45-летний местный житель и 43-летний иностранец собирали информацию о стратегических объектах и местах дислокации вооружения.
По версии следствия, крымчанин связался с представителями СБУ и предложил им свою помощь. Он передавал украинской стороне данные о перемещении российской военной техники. Второй фигурант уголовного дела с помощью мессенджера установил контакт с украинской разведкой и согласился помочь в деятельности против России.
Сервис для многодетных семей обновили на портале госуслуг Подмосковья
Двух женщин задержали в Севастополе за работу на украинские спецслужбы
Флешмоб ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в Дмитрове
Школьники из Дмитрова стали призерами областных соревнований по киберспорту
День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске
Почти 20 тысяч жителей Дмитрова привились от гриппа и пневмококковой инфекции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте