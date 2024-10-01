Отправлявший деньги на дроны ВСУ россиянин получил 13 лет ИК строгого режима

Амурский областной суд приговорил жителя поселка городского типа Магдагач к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации управления ФСБ по региону, амурчанин отправлял деньги ВСУ для покупки дронов, амуниции и военной техники. В ведомстве отметили, что мужчина работал в локомотивном депо Забайкальской железной дороги.

Ранее сотрудники ФСБ поймали в Крыму двух агентов украинской разведки. По данным ведомства, 45-летний местный житель и 43-летний иностранец собирали информацию о стратегических объектах и местах дислокации вооружения.

По версии следствия, крымчанин связался с представителями СБУ и предложил им свою помощь. Он передавал украинской стороне данные о перемещении российской военной техники. Второй фигурант уголовного дела с помощью мессенджера установил контакт с украинской разведкой и согласился помочь в деятельности против России.