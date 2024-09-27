Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских агентов

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, задержавших в республике двух агентов украинских спецслужб. Об этом он написал в Telegram-канале .

По данным главы региона, задержанные по заданию противника собирали информацию о стратегических объектах на полуострове и местах дислокации вооружения.

«Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто», — подчеркнул Аксенов.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания. Фигурантами уголовного дела оказались 45-летний местный житель и 43-летний иностранец.

Крымчанина обвинили в передаче СБУ информации о системах ПВО, защищающих мост через Керченский пролив, и о передвижении эшелонов с российской военной техникой.