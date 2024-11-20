Пленный боец ВСУ Виктор Шпилевой рассказал об обмане в украинских военкоматах, когда мобилизованных отправляют без боевой подготовки на передовую, причем «в один конец». Видео с ним опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны России.

Шпилевой рассказал, что он пришел в ТЦК для обновления данных. Там ему вручили повестку и отправили в зону боевых действий, причем без подготовки, из-за большой нехватки личного состава.

По словам пленного, их привезли ночью в село Шевченко, заявив, что там они будут отдыхать. Только потом передумали и под предлогом дефицита бойцов вывезли на позиции.

«Быстро выкинули наши вещи, и БПМ умчалась. Нас дроном перевели через пути и сказали окапываться. Поняли, что шансов нет», — рассказал Шпилевой.

Пленный добавил, что они пытались вызвать помощь, пока работала рация, так как у них было двое больных бойцов. Что касается позиций, на которые их фактически выбросили, то это была голая посадка в окружении российских войск. По его словам, там «все летит, все стреляет», тут не окапываться, а как бы выжить.

Ранее украинский военнопленный Виталий Мухин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предупредив о сокрушительном ответном ударе России.