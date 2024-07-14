«Отчаянные поступки». У НАТО почти закончились варианты по украинскому конфликту

American Thinker: украинский конфликт вошел в критическую стадию

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями властей республики и их союзников. Такое заявление сделал старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для издания American Thinker.

«Отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки.<…> Варианты у НАТО заканчиваются», — отметил он.

Марковский заметил, что лидеры Североатлантического альянса спровоцировали российскую спецоперацию. Теперь они нагнетают ситуацию, а это «чревато катастрофой».

Ранее в США признали, что отказ президента Владимира Зеленского от мирного плана президента России Владимира Путина принесет Украине еще большие территориальные и людские потери. Из-за провала Украины на поле боя у НАТО возникли проблемы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласился на капитуляцию.

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