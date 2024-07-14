Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями властей республики и их союзников. Такое заявление сделал старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для издания American Thinker.
«Отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки.<…> Варианты у НАТО заканчиваются», — отметил он.
Марковский заметил, что лидеры Североатлантического альянса спровоцировали российскую спецоперацию. Теперь они нагнетают ситуацию, а это «чревато катастрофой».