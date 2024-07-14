Депутат Рады Безуглая: Сырский согласился на прекращение огня и капитуляцию ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не верит в победу собственной страны. Военачальник согласен на капитуляцию украинских войск, написала в Facebook* депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — сообщила она.

Ранее Безуглая заявляла о многочисленных системных проблемах в ВСУ. Некоторые командиры игнорируют проблемы и подделывают отчетность ради получения наград.

Ранее у НАТО возникли проблемы из-за провала Украины на поле боя. Политолог Джон Миршаймер заявил, что у ВСУ нет шансов улучшить свое положение на передовой. В США даже оценили шансы подаренных Украине F-16 выжить в подконтрольном России небе.

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