«Катастрофическая ситуация». У НАТО возникли проблемы из-за провала Украины на поле боя

Миршаймер: ВСУ проигрывают на поле боя и находятся в катастрофической ситуации

Фото: РИА «Новости»

Украинские вооруженные формирования находятся в критической ситуации, они проигрывают на поле боя. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive рассказал американский политолог профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы. Украина проигрывает на поле боя. В данный момент они находятся в катастрофической ситуации», — отметил политолог.

Миршаймер уверен, что у ВСУ нет шансов улучшить свое положение на передовой. Это приведет к тому, что НАТО останется ни с чем. При том что у Североатлантического альянса есть проблемы, вызванные разладом внутри блока.

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