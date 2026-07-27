Отбой беспилотной опасности объявили в Московской области

Отбой опасности беспилотников объявили в Московской области. Режим отменили в 12:15, сообщили в РСЧС региона.

«Отбой беспилотной опасности объявили на территории Московской области», – заявили в ведомстве.

Беспилотную опасность в Подмосковье ввели в 07:05 понедельника, 27 июля. Местных жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Также предупредили и о вероятных перебоях с интернетом.

Силы ПВО сбили девять беспилотников на подлете к столице России. Всего же над регионами страны уничтожили 276 дронов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Жители республики не пострадали.