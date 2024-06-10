«От ее огня не скрыться». Под Харьковом применили новую артустановку

САУ «Мальва» начала боевую работу на Харьковском направлении

В зоне проведения специальной военной операции начали применять российскую самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Это уникальная техника, которую противнику крайне сложно выследить и уничтожить, сообщило РИА «Новости» .

«Мальва» — легкая и мобильная. Установка оснащена колесами, что позволяет ей быстрее передвигаться и маневрировать. Она может развивать скорость до 80 километров в час. Весит боевая машина 32 тонны, поэтому ее можно транспортировать самолетами Ил-76.

«От ее огня не скрыться», — указано в публикации.

Новая техника оснащена орудием 2А64 с длиной ствола 47 калибров, она способна поражать цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным.

«Однако новейший управляемый „Краснополь-Д“ эта пушка способна закинуть на 43 километра», — написали авторы материала.

Гаубица успешно прошла необходимые госиспытания. Ранее разработчики заявляли, что увеличат дальность стрельбы «Мальвы» для борьбы с западными артиллерийскими установками. Первые установки передали военным в октябре 2023 года.

В начале июня 2024 года появилось видео работы российской САУ «Мальва» в зоне спецоперации. Гаубица выполнила задачу по огневому поражению противника в Харьковской области. Орудие успешно показало себя во время прохождения опытно-боевой эксплуатации.