Появилось видео работы российской САУ «Мальва» в зоне СВО

В подписи к видео утверждается, что расчет САУ выполнил задачу по огневому поражению противника в Харьковской области. В ролике видны последние моменты его работы, после чего был произведен выстрел.

Кроме того, авторы поста отметили, что самоходное орудие успешно показало себя во время прохождения опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО.

«В отличии от попрошаек, с которыми мы вынуждены воевать, мы можем делать СВОе. ВПК работает. Гуляем на свои, а не в долг», — говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо показал работу расчетов дронов «Орлан-10» группировки войск «Днепр», которые наблюдают за противником в зоне СВО, выявляя даже хорошо замаскированные цели. На опубликованном видео оператор дрона обнаружил и передал в командный пункт данные о технике ВСУ, спрятанной в ангаре на правом берегу Днепра в Херсонской области.