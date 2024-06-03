Украинский дрон-разведчик засек новейшую российскую САУ «Мальва» в зоне СВО

«Воелнный осведомитель»: в зоне СВО засекли новейшую САУ 2С43 «Мальва»

Фото: РИА «Новости»

Новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» заметили на Харьковском направлении в зоне СВО. Снимок сделал украинский дрон-разведчик, об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В прошлом году «Мальва» в зоне спецоперации проходила опытно-боевые испытания. САУ подтвердила свою высокую эффективность, Минобороны заключило контракт на поставки «Мальвы» в войска.

Новая установка может развивать скорость до 80 километров в час. Гаубица сможет выпускать осколочно-фугасные снаряды калибра 152 миллиметра на расстояние свыше 24 километров и проходить без дозаправки до 1100 километров. САУ 2С43 «Мальва» предназначена для вооружения артиллерийских бригад.

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