Белоусов поздравил ВС России с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР

Российские военные проявили храбрость и профессионализм при освобождении населенных пунктов Константиновка и Кирово в ДНР, заявил министр обороны Андрей Белоусов. Он поблагодарил бойцов за службу, сообщило Минобороны .

Министр отправил телеграммы командованию и личному составу трех воинским частям — 57-го мотострелкового полка, 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной и 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригад. Первые две участвовали в освобождении Константиновки, последняя — Кирова.

«Ваши действия <…> являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказал Белоусов.

Глава оборонного ведомства добавил, что проявившим мужество и героизм военнослужащим полка и бригад вручат госнаграды и ведомственные знаки отличия.

Минобороны объявило об освобождении Константиновки и села Новожеланное 30 августа. На следующий день стало известно об отводе войск Вооруженных сил Украины от Покровска (Красноармейска).