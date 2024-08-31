Украинские боевики приступили к отходу от Покровска

ТАСС: наступающие на Покровск российские войска прорвали оборону ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские войска прорвали выстроенную в районе Красноармейска (Покровска) оборону ВСУ и принудили противника к отступлению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что вокруг большей части населенных пунктов на этом участке Донецкой Народной Республики никаких серьезных укреплений не было. Украинские военные не оказали никакого сопротивления и начали отступать.

«Противник с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — заявил источник.

В минувший четверг, 29 августа, депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко* призвал жителей Покровска к срочной эвакуации.

Он заявил, что ВСУ оказались в критической ситуации, а командование не придумало альтернативного плана.

Через расположенный на северо-западе Донецкой Народной Республики город проходит железная дорога, по которой снаряды и дополнительные вооружения получают группировки ВСУ в Краматорске и Славянске.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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