Путин указал на необходимость создания санитарной зоны из-за ударов ВСУ | 360°

Важное 17 мая 2024, 13:22 Путин указал на необходимость создания санитарной зоны из-за ударов ВСУ Путин: России придется создавать санитарную зону из-за обстрелов ВСУ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россия будет создавать на границе с Украиной санитарную зону, так как ВСУ обстреливают жилые кварталы. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я говорил публично, что если это (обстрелы — прим. ред.) будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону», — подчеркнул он.

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Российский лидер напомнил, что на Украине произошел госпереворот, после которого западные кураторы втянули страну в вооруженный конфликт. По его словам, украинские власти пытаются возложить вину за сложившуюся ситуацию на Россию, хотя эскалация произошла из-за них.

Ранее глава государства опроверг сообщения о том, что ВС России хотят занять Харьков. Путин добавил, что войска продвигаются в Харьковской области в ответ на атаки ВСУ по российским регионам.