Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарию | 360°

17 мая 2024, 01:43
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарию
Лула да Силва решил не ехать на конференцию по Украине в Швейцарию
Президент Бразилии Лула да Силва не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — заявили в администрации лидера южно-американской страны.
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Ранее бразильский лидер заявил, что положительно относится к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Он признался, что никогда с ними не ссорился.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у саммита по Украине в Швейцарии нет перспектив. Он объяснил это тем, что касающиеся России вопросы безопасности не получится обсуждать без российской стороны.
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