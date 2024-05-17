Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарию | 360°

Мир 17 мая 2024, 01:43 Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарию Лула да Силва решил не ехать на конференцию по Украине в Швейцарию РИА «Новости»

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Президент Бразилии Лула да Силва не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — заявили в администрации лидера южно-американской страны.

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Ранее бразильский лидер заявил, что положительно относится к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Он признался, что никогда с ними не ссорился.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у саммита по Украине в Швейцарии нет перспектив. Он объяснил это тем, что касающиеся России вопросы безопасности не получится обсуждать без российской стороны.