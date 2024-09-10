Осколки БПЛА упали на территории частного дома в Москве

Экстренные службы выехали в Троицкий административный округ Подмосковья к месту падения обломков беспилотника. Они упали на территории частного дома, сообщил источник 360.ru.

Жители села Ознобишино в поселении Щаповском позвонили в экстренные службы в 03:09. Они пожаловались на влетевший в дом БПЛА. По информации источника 360.ru, дрон пробил дверь и повредил окна. Никто не пострадал, медпомощь не потребовалась.

Обломки БПЛА упали на территории частного дома в ТАО, подтвердил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты работают на месте происшествия.

Ночью 10 сентября военные сбили в Раменском пять беспилотников. Еще четыре силы ПВО засекли в Подольском городском округе, два в Домодедово, один в Люберцах. В Брянской области уничтожили почти 60 дронов. Некоторое количество БПЛА остановили в Липецкой области.