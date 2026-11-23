Ветераны Афганистана и представители Ассоциации ветеранов СВО Люберец отправили гуманитарную помощь в 12-й танковый полк 1-й танковой армии. В состав груза вошли 14 кубометров строительных материалов.

Материалы предназначены для обустройства блиндажей, защитных сооружений и окопов.

Сотрудничество между организациями началось в феврале 2025 года, когда организация воинов-афганцев «Гвардия» подписала договор с Ассоциацией ветеранов СВО Люберец.

«В феврале 2025 года наша организация воинов-афганцев „Гвардия“ подписала договор с Ассоциацией ветеранов СВО городского округа Люберцы. Сегодня мы активно сотрудничаем. Выполняем задачу по организации и доставке гуманитарного груза в зону проведения СВО», — сказал ветеран Афганистана Павел Павленко.

Грузы доставляются на передовую регулярно. Ветераны приобретают генераторы, пауэрбанки, медикаменты, продукты питания, маскировочные сети и другое. В конце ноября Павел Павленко планирует отправить еще одну партию для морпехов — в Курск он повезет стройматериалы и маскировочные сети.

Помощь для бойцов принимается в Ассоциации ветеранов СВО по адресу: улица Куракинская, дом 5. Телефон: +7 (498) 659-89-79.