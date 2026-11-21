Бойцу с позывным «М7» передали очередную партию гуманитарной помощи, в которую вошли автомобиль «Нива», тепловизионные одеяла и маскировочные сети. Наш земляк окончил военную академию РВСН имени Петра Великого, в 2023 году отправился в зону проведения СВО, а сейчас вернулся домой в отпуск.

Бойцу с позывным «М7» передали очередную партию гуманитарной помощи. В нее вошли автомобиль «Нива», тепловизионные одеяла и маскировочные сети. Наш земляк посвятил свою жизнь защите Родины. Он окончил военную академию РВСН имени Петра Великого. В 2023 году отправился в зону проведения СВО. Сейчас он вернулся домой в отпуск.

На встрече совместно с депутатом Госдумы Александром Легковым, депутатом Мособлдумы Михаилом Мурзаковым, председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым передали гумпомощь, собранную по адресному запросу. Автомобиль «Нива» боец выбрал сам, ориентируясь на необходимые характеристики. Эта машина уже хорошо зарекомендовала себя «за ленточкой» и теперь будет помогать нашим ребятам в выполнении боевых задач.

Гуманитарная помощь была собрана по адресному запросу бойца. В передаче участвовали депутат Госдумы Александр Легков, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Боец с позывным «М7» — наш земляк, посвятивший свою жизнь защите Родины. Он окончил военную академию РВСН имени Петра Великого, в 2023 году отправился в зону проведения СВО, а сейчас вернулся домой в отпуск. Автомобиль «Нива» боец выбрал сам, ориентируясь на необходимые характеристики. Машина уже хорошо зарекомендовала себя «за ленточкой» и теперь будет помогать нашим ребятам в выполнении боевых задач. В состав переданной помощи вошли также тепловизионные одеяла и маскировочные сети. Встреча прошла с участием депутата Госдумы Александра Легкова, депутата Мособлдумы Михаила Мурзакова и председателя Совета депутатов Андрея Гореликова. Гумпомощь собрана по адресному запросу. Боец с позывным «М7» вернулся домой в отпуск, а переданная техника и снаряжение будут помогать нашим ребятам в выполнении боевых задач.